Ющенко обратился в Генпрокуратуру для проверки решений Кабмина

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился в генпрокуратуру относительно проверки решений правительства об ограничении информации о состоянии экономики страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в интервью телеканалу «Интер». “Сейчас такое расследование проводится”, - сказал Президент.

“Я обратился в прокуратуру, чтобы в безотлагательном порядке она рассмотрела все решения правительства об ограничении информационного обеспечения украинской общественности”, - сказал глава государства. По его словам, сейчас в прокуратуре проходит анализ постановлений правительства и распоряжений премьер-министра. “Я убежден, что это неправильное, незаконное и недемократическое поведение”, - сказал он, имея в виду ограничение информирования общественности о состоянии экономики государства.

При этом он подчеркнул, что в Украине сегодня наблюдается наибольшее падение экономики, “которое не знает ни одна другая экономика”.