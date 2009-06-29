ООН предлагает реформировать ВБ и МВФ

ООН предлагает реформировать Всемирный банк и Международный валютный фонд, чтобы дать им возможность более оперативно реагировать на финансовые кризисы. Как сообщает ИТАР-ТАСС, такая рекомендация содержится в итоговом документе, принятом по завершении в пятницу в ООН конференции по глобальному финансово-экономическому кризису и его последствиям для развития.

"Существует консенсус относительно необходимости продолжения реформы и модернизации международных финансовых учреждений, с тем чтобы они были в большей мере способны реагировать на нынешние трудные задачи в финансовой и экономической областях и на потребности государств-членов /ООН/", - указывается в документе. Эти институты, по мнению участников форума, должны иметь больше возможностей для "содействия предотвращению возникновения сходных с нынешним кризисов в будущем".

Анализируя причины возникновения кризиса, участники конференции пришли к выводу, что к ним относятся непоследовательная и недостаточно скоординированная макроэкономическая политика, что обернулось "неприемлемыми результатами в глобальном масштабе". Ситуацию обострили серьезные упущения в области финансового регулирования, надзора и контроля и отсутствие надлежащей системы наблюдения и раннего предупреждения, отмечается в итоговом документе.

В нем также определены и приоритетные меры реагирования на кризис. В принятых решениях указывается, что одна из первоочередных задач состоит в том, чтобы стабилизировать финансовые рынки и восстановить доверие к ним и противодействовать падению спроса и экономическому спаду. В то же время необходимы решительные и срочные действия для противостояния последствиям кризиса для наиболее уязвимых групп населения.

Кроме того, в итоговом документе конференции подчеркивается, что "поддержка процесса развития должна оставаться неотъемлемой частью решения проблемы глобального кризиса, а сам кризис не должен служить причиной для отсрочки принятия глобальных мер реагирования на изменение климата". Представители стран-членов ООН также подтвердили необходимость выполнения всех обязательств по оказанию официальной помощи в целях развития, включая принятые многими развитыми странами обязательства к 2015 г довести ее до 0,7 проц от ВВП.

Несмотря на то, что итоговый документ конференции получил единодушное одобрение участников саммита, после его принятия делегации США и стран Евросоюза выступили с отдельными заявлениями, в которых дистанцировались от некоторых формулировок заключительной декларации.