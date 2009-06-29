Доллар укрепится к евро во втором полугодии
13:24, 29 июня 2009Финансы
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Прогноз аналитиков
Аналитики предсказывают укрепление доллара во втором полугодии по отношению к евро. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Такой прогноз основан на экономических показателях, согласно которым экономика США быстрее выходит из кризиса, чем экономика Европы.
Согласно прогнозам CIBC, Deutsche Bank, Bank of America и Wells Fargo, американская валюта укрепится на 4% до 31 декабря.
«Я разумно оптимистичен насчет доллара», – сказал Хенрик Гульберг из Deutsche Bank.
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