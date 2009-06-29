Доллар укрепится к евро во втором полугодии

Аналитики предсказывают укрепление доллара во втором полугодии по отношению к евро. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Такой прогноз основан на экономических показателях, согласно которым экономика США быстрее выходит из кризиса, чем экономика Европы.

Согласно прогнозам CIBC, Deutsche Bank, Bank of America и Wells Fargo, американская валюта укрепится на 4% до 31 декабря.

«Я разумно оптимистичен насчет доллара», – сказал Хенрик Гульберг из Deutsche Bank.