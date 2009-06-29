Испания выделит в помощь банкам 9 млрд евро

Правительство Испании утвердило программу помощи в размере 9 млрд евро банкам, пострадавшим от финансового кризиса. Об этом сообщает the Wall Street Journal.

Министр экономики Испании Елена Сальгадо заявила, что в основном финансовые учреждение страны «здоровы», но многим маленьким банкам необходима помощь, поскольку экономический спад усиливается.

«Мы должны гарантировать способность банков принимать вклады и выдавать кредиты», – сказала она. Сальгадо также отметила, что размер помощи может быть увеличен до 27 млрд евро в этом году, а в последующие годы составит до 99 млрд евро.