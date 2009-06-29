Ущерб от наводнения в Чехии может превысить 200 млн. евро

Ущерб от наводнений в Чехии превысит 5,6 млрд. крон (более 200 млн. евро). Как передает ИТАР-ТАСС, к такому выводу пришли сегодня эксперты министерства по вопросам охраны окружающей среды страны, в которой жертвами водной стихии стали 14 человек.

В Северной Моравии, северо-восток Чехии, погибли 13 граждан. В Южной Чехии во время тренировки по спортивной гребле на реке Влтава утонул спортсмен.

Точная сумма причиненного наводнениями ущерба, согласно экспертам, станет известна в середине июля.