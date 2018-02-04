Украину признали худшей в Европе в рейтинге экономической свободы

11:30, 04 февраля 2018
Финансы
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом говорится в исследовании, проведенном аналитическим центром The Heritage Foundation (США).

По данным экспертов, несмотря на повышение, Украина занимает последнее, 44-е место среди стран Европы, и ее общая оценка ниже региональных и средних.

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Возглавили рейтинг Гонконг, Сингапур, Новая Зеландия, Швейцария, Австралия и Ирландия.

Уровень свободы экономик стран рассчитывается по среднему арифметическому показателю, среди которых свобода бизнеса, торговли, финансового сектора, инвестиций, труда, монетарная и фискальная свобода, гарантии прав собственности, размер бюрократического аппарата и степень защиты от коррупции.

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Теги: #экономика Украины#рейтинг экономической свободы#уровень свобод экономик стран