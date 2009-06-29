ВТБ трудно рассчитывать на прибыль в 2009 г.

ВТБ будет трудно рассчитывать на прибыль в 2009, но все будет зависеть от сроков восстановления российской экономики. Об этом сообщил, выступая на годовом собрании акционеров ВТБ, глава банка Андрей Костин. По его словам, сейчас резервы, которые банк создает «по существу», обнуляют прибыль», но это не всегда пропавшие резервы.

Он также отметил, что как только начнется оживление в экономике, в том числе, в российской, можно будет получить созданные резервы обратно. «Далеко не все деньги в резервах для банка потеряны. Мы над этим работаем», - заявил А.Костин, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Общая поддержка ВТБ государством в 2008 году составила 829 млрд рублей, сообщил глава ВТБ А.Костин.

Он напомнил, что государство через ВЭБ направило ВТБ субординированный кредит на 200 млрд рублей сроком на 11 лет. Дополнительно были получены краткосрочные средства от ЦБ в размере 608 млрд рублей, что позволило банку компенсировать отсутствие финансирования, в том числе, с внешних рынков. Еще 21 млрд рублей ВЭБ выдал на погашение взятых иностранных кредитов.

«Мы надеемся, что когда откроются внешние рынки и повысится объем ликвидности внутри страны, мы будем постепенно возвращать эти средства», - сказал А.Костин.

Справка УНИАН. Российский "Внешторгбанк" (ВТБ) владеет 99,8902% акций ОАО «ВТБ Банк».

ОАО «ВТБ Банк» (до марта 2007 года – банк «Мрия») основано в 1992 году.

Активы банка на 1 апреля 2009 года составили 26,521 млрд. грн., обязательства –24,052 млрд. грн., собственный капитал - 2,469 млрд. грн., уставный капитал - 2,159 млрд. грн.

ОАО «ВТБ Банк» в первом квартале текущего года сократило чистую прибыль на 15%, по сравнению с первым кварталом 2008 года – до 8,285 млн. грн.