Путин "предложил" главам банков не планировать отпуска

Глава российского правительства Владимир Путин предложил руководителям ряда кредитных организаций не планировать отпуска до тех пор, пока они не увеличат кредитование реального сектора экономики не менее чем на 150 миллиардов рублей.

Открывая заседание правительственной комиссии по подготовке проекта федерального бюджета на 2010-2012гг., В.Путин подчеркнул, что речь идет, прежде всего, о банках с государственным участием.

В частности, по словам премьера, такие банки, как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк, должны принять решение увеличить свои кредитные портфели в июле 2009г. не менее чем на 150 млрд руб., до 1 сентября - еще на 150 млрд руб., а до 1 октября совокупный кредитный портфель этих банков должен быть доведен до уровня 450-500 млрд руб.

При этом В.Путин подчеркнул, что "у разных финансовых организаций эта работа может и должна строиться по-разному".

Проконтролировать работу глава правительства поручил первому вице-премьеру Игрою Шувалову.