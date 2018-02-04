В Украине снова подорожают алкоголь и сигареты: на сколько и когда

15:37, 04 февраля 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за январь, опубликованном на сайте регулятора.

По прогнозам НБУ, в последующих периодах цены на табачную и алкогольную продукцию могут вырасти еще на 9-13%.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 декабря 2017 года приняла необходимые для сбалансирования государственного бюджета Украины на 2018 год изменения в Налоговый кодекс о корректировке, согласно индексу цен, ставок ряда налогов и сборов, установленных в абсолютных значениях.

Законом предусмотрено повышение ставок экологического налога, ренты за пользование недрами, ренты за специальное использование воды и лесных ресурсов, акцизного сбора на табачные изделия.

В частности, предусматривается повышение ставки акцизного сбора на табачные изделия по графику, в том числе на 29,7% в 2018 году и далее на 20% ежегодно до 2025 года до достижения минимального стандарта ЕС - 90 евро за 1 тыс. штук.

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Теги: #цены на алкоголь#инфляция в Украине#цены на сигареты