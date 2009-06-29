Минфин установил ставку доходности НДС-облигаций серии II

Министерство финансов Украины установило ставку доходности НДС-облигаций серии II на пятый купонный период (с 1 июля 2008 года по 30 июня 2009 года) на уровне 14,34% годовых, что составляет 28,69 гривен на одну облигацию. Об этом говорится в письме Национального банка Украины, обнародованном на сайте Верховной Рады.

«Расчет дохода НДС-облигаций в процентах и денежном выражении осуществлялся в соответствии с учетной ставкой Национального банка Украины, размер которой изменился с 15 июня 2009 года с 12% до 11% годовых, и основываясь на ее неизменности до конца текущего купонного периода (до 30 июня 2009 года)», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в 2004 году правительство Украины осуществило выпуск амортизационных облигаций внутреннего государственного займа для погашения просроченной бюджетной задолженности по налогу на добавленную стоимость. Бумаги были выпущены двумя сериями 1 января и 1 июля 2004 года на общую сумму 1,9 млрд. гривен, номинал одной облигации - 1000 гривен. Срок обращения бумаг - 5 лет с ежегодным погашением равными частями в размере 20% нарицательной стоимости. Годовая прибыльность облигации установлена на уровне 120% от учетной ставки Нацбанка.