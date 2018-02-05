Банки США начали отклонять платежи за криптовалюту с кредитных карт

В банках обеспокоены тем, что клиенты покупают больше криптовалюты, чем могут себе позволить.

Bank of America и JPMorgan Chase начали отклонять платежи за криптовалюту, осуществляемые при помощи их кредитных карт.

Об этом пишет ЛIГАБiзнесIнформ со ссылкой на Bloomberg.

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В JPMorgan говорят, что такое решение вызвано опасениями, связанынми с кредитными рисками.

В Bank of America решение объясняют борьбой с отмыванием денег, а также потенциальной возможностью конвертации средств с украденных кредитных карт в криптовалюту. При этом клиенты BofA, которые пользуются дебетовыми картами, по-прежнему могут платить с их помощью за криптовалюты.

В банках обеспокоены тем, что клиенты покупают больше криптовалюты, чем могут себе позволить.

Напомним, американский бизнесмен Джордж Сорос, выступая на Международном экономическом форуме в Давосе назвал криптовалюты «пузырем».