Биткоин подешевел: курс популярной криптовалюты упал до $8 тысяч

Другие популярные криптовалюты также снижаются в стоимости.

Биткоин (bitcoin) дешевеет почти на 10% на утренних торгах в понедельник, инвесторы реагируют на сообщения СМИ о краже криптовалюты с южнокорейских бирж, сообщает Прайм.

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"По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8:47 биткоин дешевел на 10,3%, до 8,29 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 11,9% - до 8,21 тысячи, на GDAX - на 11,54%, до 8,2 тысячи. По данным портала Coindesk, который высчитывает среднюю цену биткоина по его стоимости на четырех крупнейших криптобиржах, виртуальная валюта растет на 0,07%, до 8,19 тысячи долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что другие популярные криптовалюты также снижаются в стоимости. Согласно данным CoinMarketCap, Ethereum дешевеет на 11,58%, до 846,5 доллара, Bitcoin Cash - на 10,67%, до 1,13 тысячи долларов, Ripple - на 13,04%, до 0,81 доллара. Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент около 394 миллиардов долларов. Доля биткоина в общей капитализации рынка криптовалют составляет примерно 35%.

В понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на южнокорейское новостное агентство Yonhap News сообщило, что Северная Корея пытается взламывать южнокорейские биржи с целью кражи криптовалюты. При этом КНДР уже удалось украсть криптовалюты стоимостью в "десятки миллионов вонов", проинформировало Национальное агентство разведки Республики Корея ранее в понедельник южнокорейских депутатов, пишет Bloomberg.

Инвесторы с большим опасением следят за новостями о безопасности рынка криптовалют. Так, в конце января стало известно о крупнейшей краже криптовалюты с японской биржи Coincheck. Сумма кражи оценивается более чем в 500 миллионов долларов.

В пятницу на прошлой неделе три крупнейших банка JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup в отдельных заявлениях сообщили о запрете покупки криптовалют с кредитных карт, выпущенных этими банками.

"В настоящее время мы не обрабатываем покупки криптовалюты с использованием кредитных карт из-за волатильности и риска", - приводит телеканал CNBC заявление представителя банка J.P. Morgan Chase.