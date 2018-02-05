В обменниках продолжают дешеветь доллар и евро

Продать доллары можно по 27,70 гривни/доллар, евро - по 34,50 гривни/евро.

Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах 5 февраля составляет 27,90 гривни, евро - 34,85 гривни. Читайте такжеГройсман о гривне: я не ожидаю никаких серьезных колебаний курса Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 27,70 гривни/доллар, евро - за 34,50 гривни/евро. Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах в пятницу, 2 февраля, составляла 28,10 гривни, евро - 35,00 гривни. Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр заверил, что падение гривни является сезонным явлением и прекратится в конце января.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter