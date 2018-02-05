В обменниках продолжают дешеветь доллар и евро

11:01, 05 февраля 2018
Финансы
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фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 27,70 гривни/доллар, евро - за 34,50 гривни/евро.

Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах в пятницу, 2 февраля, составляла 28,10 гривни, евро - 35,00 гривни.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр заверил, что падение гривни является сезонным явлением и прекратится в конце января.

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