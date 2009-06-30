Бернарда Мэдоффа приговорили к 150 годам тюремного заключения

Суд в Нью-Йорке накануне приговорил организатора крупнейшей в мире финансовой "пирамиды" американца Бернарда Мэдоффа к 150 годам тюремного заключения, сообщает ИТАР-ТАСС.

71-летний Б.Мэдофф в марте этого года признал свою вину. По оценкам прокуратуры, он обманул инвесторов примерно на 50 млрд долл.

Осужденный возглавлял фирму, которая оказывала посреднические услуги участникам фондового рынка. Однако параллельно с основной деятельностью компании он создал подразделение, которое управляло капиталовложениями состоятельных инвесторов и фондов. Необычайно высокие дивиденды на инвестиции дольщикам, которые начали работать с этим подразделением раньше других, выплачивались за счет средств, перечисленных компании позднеее другими доверчивыми инвесторами. Уже сейчас специалисты говорят о том, что созданная Б.Мэдоффом финансовая пирамида может быть признана крупнейшей в истории США и мировых финансов в целом.