В ЕБРР объяснили, почему Украина получила только 4 транша МВФ

В ЕБРР отметили, что для дальнейшего финансирования Украине нужно выйти на международный рынок капитала, для чего надо продолжать реформы.

Украина существенно отстала в графике программы финансирования МВФ, в частности из-за того, что оказывает сопротивление некоторым реформам.

Об этом заявил управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж в интервью "РБК-Украина".

Он отметил, что для дальнейшего финансирования Украине нужно выйти на международный рынок капитала, для чего надо продолжать реформы.

При этом, по его словам, МВФ сейчас существенно задерживает предоставления стране следующего транша финансирования. Ведь, согласно графика, Украина сейчас уже должна получить 12-й транш.

Читайте такжеГройсман рассказал, когда Украина может получить очередной транш МВФ

"Но по факту мы видим, что страна получила лишь четвертый транш (Украина получила от МВФ транш в 1 млрд долларов в апреле 2017 года, - ред.) и не особо обсуждает получения пятого транша. То есть, Украина уже сейчас опаздывает", - отметил Малиж.

Он пояснил, что каждый транш МВФ страна получает после того, как будет реализован пакет тех или иных реформ в различных сферах.

В частности,осенью прошлого года Рада приняла закон про приватизацию и пенсионную реформу, что является положительными факторами.

Несмотря на это, согласно требованиям МВФ, Украина должна решить проблему с урегулированием методики расчета цены на газ для населения и созданием Антикоррупционного суда.

"Внутреннее сопротивление этим реформам в Украине остается значительным. Я опасаюсь, что если он будет продолжаться, Украине сложно будет привлекать финансирование по линии международных финансовых организаций", - подытожил Малиж.