Погашение госдолга не остановит рост международных резервов Украины - Нацбанк

Расходы на погашение госдолга будут компенсированы за счет финансирования МВФ и других международных организаций, размещения еврооблигаций и покупки излишков валюты.

Национальный банк прогнозирует рост международных резервов Украины в 2018 году, поскольку расходы на погашение валютного государственного долга на уровне 7,4 миллиарда долларов будут с избытком компенсированы ожидаемыми поступлениями валюты. Об этом говорится в комментарии НБУ, переданном агентству УНИАН.

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Регулятор напомнил, что прогнозирует рост международных резервов Украины на конец 2018 года до 20,5 миллиарда долларов с текущего уровня 18,8 миллиарда долларов, то есть на 9%, или на 1,7 миллиарда долларов.

"Важную роль в этом должно сыграть дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом - НБУ прогнозирует поступления финансирования от Фонда на 2 миллиарда долларов в этом году. Кроме того, ожидается привлечение правительством от других международных финансовых организаций 1,2 миллиарда долларов", - пояснили в НБУ.

По прогнозам регулятора, другими источниками пополнения резервов станут поступления средств от размещения правительством еврооблигаций на 2,5 миллиарда долларов и чистая покупка Нацбанком излишков валюты на межбанковском валютном рынке при благоприятных условиях.

"Дальнейшая динамика объема международных резервов будет существенно зависеть от успешности проведения реформ в Украине, которые являются залогом дальнейшей поддержки от международных партнеров", - подчеркнули в НБУ.

Как отмечается в комментарии, в 2018-2020 годах правительство и НБУ должны заплатить по внешним долгам более 16 миллиардов долларов, и пик выплат приходится именно на 2019-2020 гг.

"Национальный банк надеется, что Украина сможет выполнить взятые на себя обязательства по программе сотрудничества с МВФ и пройти через следующие два года без существенного сокращения международных резервов", - отметил регулятор.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины на 1 января 2018 года составили 18,808 миллиарда долларов, что на 21% выше показателя на 1 января 2017 года.

МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 миллиарда долларов. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 миллиарда долларов. Срок программы истекает в марте 2019 года.

26 января президент Украины Петр Порошенко заявил о выполнении страной 80% требований Международного валютного фонда и подчеркнул, что ожидает получения пятого кредитного транша в апреле.

По информации МВФ, для получения очередного транша Украине необходимо обеспечить соответствие пенсионной реформы целям сотрудничества, принять закон о приватизации, привести тарифы на газ в соответствие с импортным паритетом, создать Антикоррупционный суд и принять бюджет на 2018 год с дефицитом не более 2,5% ВВП.