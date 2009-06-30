S&P прогнозирует рост британского госдолга до 200% ВВП

Рейтинговое агентство Standard & Poor"s (S&P) подсчитало, что британский госдолг может вырасти вчетверо к 2050 году - до 200%. Это произойдет, если государство не сможет сократить расходы на пенсионное обеспечение в госсекторе, а также траты на социальную защиту и здравоохранение. Уже сейчас государственный пенсионный дефицит Великобритании превышает 1 трлн фунтов стерлингов, сообщает "РБК-daily".

S&P провело внутренние расчеты, в соответствии с которыми в ближайшие 40 лет госдолг Великобритании увеличится с нынешних 50% ВВП до 200% ВВП. С сопоставимым уровнем задолженности британская экономика сталкивалась только в 1945г., когда несла бремя военных расходов. Сейчас основная причина увеличения госдолга — рост затрат на пенсионное обеспечение и здравоохранение в связи со старением населения страны.

Два года назад S&P уже предсказывало Великобритании рост госдолга до 150% ВВП по этим же причинам. Нынешнее ухудшение прогноза связано с тем, что к долгосрочным структурным проблемам добавились расходы на борьбу с кризисом.

По словам главы подразделения S&P по суверенным рейтингам в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Морица Кремера, Великобритания сейчас должна решать две задачи сразу: навести порядок в госфинансах после кризиса и провести радикальные реформы пенсионной системы.

С прогнозом S&P согласны и эксперты. По их мнению, решать проблему растущего пенсионного дефицита британские власти будут как через снижение расходов на эти цели, так и с помощью увеличения налогов.

Стоит отметить, что в конце мая S&P поместило британский кредитный рейтинг на пересмотр с негативным прогнозом из-за того, что уже к 2013 году госдолг может достичь 100% ВВП страны.

Эксперты склонны рассматривать новое предупреждение S&P как продолжение критики нынешней британской экономической политики, однако не считают, что оно серьезно повлияет на рынки.