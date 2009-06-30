Золото подешевело

Золото в понедельник 29 июня подешевело на фоне колебаний курса американского доллара, сообщает k2kapital.

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, августовские фьючерсы на поставку золота закрылись снижением на $0,30 на отметке $940,70 за тройскую унцию. В ходе торгов цена на золото поднималась до $943,20 за унцию. С начала этого месяца стоимость желтого металла упала примерно на 4%.

Июльский контракт на поставку серебра закрылся снижением на 1,3% на отметке $13,847 за тройскую унцию. Июльский контракт на поставку платины подешевел на 1,6% до $1184,20 за унцию. Сентябрьский контракт на поставку палладия вырос на 1,7% до $251,35 за тройскую унцию. Июльские фьючерсы на поставку меди немного подорожали.