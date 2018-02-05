Министру финансов насчитали полмиллиона гривень налогов - пойдет в суд

По словам адвоката, ГФС частично удовлетворила жалобу Данилюка и отменила начисления налога на доходы физических лиц в размере около 95 тыс. грн., тогда как начисления основной суммы НДФЛ в размере около 517 тыс. грн оставила без изменений.

Министр финансов Александр Данилюк обжалует в административном суде требования Государственной фискальной службы о выплате им 517 тысяч гривень налога на доходы физических лиц. Об этом на своей странице в сети Facebook написал адвокат министра Виталий Наум.

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По словам адвоката, ГФС частично удовлетворила жалобу Данилюка и отменила начисления налога на доходы физических лиц в размере около 95 тысяч гривень, тогда как начисления основной суммы НДФЛ в размере около 517 тысяч гривень оставила без изменений.

"Из текста указанного решения ГФС усматривается, что оно содержит очевидные признаки немотивированности, необоснованности и, в общем, незаконности… Из решения ГФС можно сделать вывод, что такое решение не содержит комментариев на аргументы, приведенные в жалобе, а соответственно, что жалоба господина Данилюка А. А. по существу не рассматривалась", - написал Наум.

Он также уточнил, что свои аргументы сторона министра финансов намерена предоставить в суде.

Как сообщал УНИАН, в конце июля 2017 года Печерский районный суд Киева поручил ГФС проверить Данилюка на предмет возможного уклонения от уплаты налогов за период 1998-2016 годов на основании ходатайства Генеральной прокуратуры, однако в начале сентября ГПУ закрыла это дело.

В начале ноября ГФС возобновила проверку финансовых документов министра финансов Данилюка.

Кроме того, в начале ноября стало известно, что Генпрокуратура проверяет возможную причастность министра в течение 2010-2014 годов к деятельности преступной организации под руководством тогдашнего президента Украины Виктора Януковича, повлекшей свыше 18 миллиардов гривень ущерба для государства.