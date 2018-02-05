Парубий рассказал, когда Рада рассмотрит назначение нового главы НБУ

Спикер парламента надеется на назначение главы НБУ до конца февраля.

Верховная Рада рассмотрит назначение нового главы Национального банка после того, как его кандидатуру одобрит профильный комитет, и он пройдет собеседование со всеми фракциями парламента.

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Об этом в ходе брифинга заявил глава парламента Андрей Парубий.

Он отметил, что есть представление президента на главу НБУ и теперь необходимо одобрение кандидатуры профильным парламентским комитетом.

«Я прогнозирую, что решение комитета может быть на этой неделе. Но сама постановка вопроса в повестку дня будет зависеть от того, когда будет комитет и собеседование со всеми фракциями парламента», - сказал он.

"Планирую в этом месяце, если не на этой неделе, то на следующей пленарной. Планирую не затягивать с этим вопросом и неотложно поставить его на рассмотрение Верховной Рады Украины", - добавил Парубий.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 18 января предложил уволить с поста главы Национального банка Валерию Гонтареву, которая подала главе государства прошение об отставке, и назначить на ее место Якова Смолия, в настоящее время исполняющего обязанности главы НБУ.

Глава НБУ Валерия Гонтарева после трехлетнего пребывания на посту подала президенту прошение об отставке с 10 мая 2017 года и ушла в длительный отпуск.

С 11 мая 2017 года обязанности главы НБУ исполняет первый замглавы Нацбанка Яков Смолий.