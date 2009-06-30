Банк России прогнозирует нулевой отток капиталов

Центробанк ожидает в июне текущего года нулевого оттока капитала из РФ. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил журналистам первый зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев, сообщает РосБалт.

«Отток — около нуля. Точнее не скажу», — сказал он.

Улюкаев добавил, что инфляция в РФ по итогам июня не превысит 0,5%. В мае 2009 года инфляция составила 0,6%.

Ранее сообщалось, что в мае впервые с начала текущего года наблюдался чистый приток капитала в РФ. По предварительной оценке ЦБ, он составил от $2 млрд до $3 млрд.

Официальный прогноз ЦБ по чистому оттоку капитала на 2009 год в настоящее время составляет $70 млрд.