Реализация контрабандных сигарет за год может составить до 15% общих продаж.

Контрабанда сигарет в Украину за первый месяц года выросла более чем в три раза. По данным независимых экспертов доля контрабандных табачных изделий в общем обороте сигарет в Украину только за январь 2018 выросла с 1% до 3-4%.

Сама по себе цифра не является критической, но при такой динамике, реализация контрабандных сигарет за год может составить до 15% общих продаж.

Нелегальный ввоз сигарет сейчас активизировался из Молдовы, Беларуси и РФ, где ставки акцизного налога ниже, чем в Украине. В первую очередь речь идет о сигаретах нижнего ценового сегмента.

Это, как считают эксперты, является следствием несбалансированной государственной политики в вопросе регулирования ставок акцизного налога в последние годы.

Акцизный налог на табак в Украине состоит из специфического (в гривнах за 1 тыс шт.) И адвалорного (в процентах к розничной цене). Кроме того, действует минимальное акцизное обязательство - сумма налога, меньше которой производитель заплатить не может с любого вида изделий.

Как пишут «Деньги», под давлением антитабачных активистов парламент постоянно повышает специфическую ставку при сохранении адвалора на действующем на уровне - 12%.

«Адвалорный акциз ... потерял свой фискальный смысл. По сути, дал менее 1% от всех акцизных поступлений», - недавно заявил Константин Красовский, заведующий сектором контроля над табаком Украинского института стратегических исследований МОЗ Украины.

В Верховную Раду неоднократно подавались законопроекты, которыми предполагалось более умеренное повышение специфической составляющей при увеличении адвалорного налога до 15%. Но под давлением антитабачных общественных объединений эти проекты не проходили голосования. В первую очередь речь идет о позиции ГО «Жизнь», которое имеет представительство в парламенте.

Украинская адвалорная ставка в 12% является одной из самых низких в Европе. Это приводит к тому, что к цене пачки сигарет в 32 грн действует только минимальное налоговое обязательство. В цене таких брендов как Marlboro, Camel, Davidoff и подобных, составляющая адвалора незначительна и не имеет большого влияния на ценообразование.

Как следствие, цены на премиальные бренды сигарет в Украине вдвое меньше, чем в странах-соседях СНГ, не говоря уже за Европу.

Такая ситуация более чем устраивает производителей премиальных брендов - транснациональные табачные корпорации. Существующее ценообразование фактически поощряет молодых людей к потреблению сигарет. Молодые курильщики склонны начинать табакокурение с престижных брендов. Ценовая доступность известных на весь мир торговых марок выступает своеобразным стимулятором этого негативного явления.

Увеличение адвалорного акцизного налога распределит нагрузку между ценовыми сегментами - цены на дешевые сигареты будут расти умеренно при существенном удорожании сигарет «верхнего» класса. Это защитит украинский рынок от роста нелегального ввоза сигарет, но не отвечает интересам транснациональных производителей, которые сосредоточены на продвижении именно сигарет премиальных сортов, пишет издание "Деньги".