Заберут права и не пустят за границу: закон об усилении ответственности за неуплату алиментов вступил в силу

Также предлагается новый вид административного взыскания в виде социальных работ.

В Украине сегодня, 6 февраля, вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов. Закон предусматривает временное ограничение в праве выезда за пределы Украины должника, который не платит алименты.

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Также к должнику, у которого есть задолженность по уплате алиментов в размере, который совокупно превышает сумму соответствующих платежей за шесть месяцев, могут применять следующие меры: временно ограничить его в праве управлять транспортным средством, пользоваться огнестрельным охотничьим, пневматическим и охолощенным оружием, устройствами отечественного производства для отстрела патронов, снаряженными резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, а также ограничить в праве охоты.

Также предлагается новый вид административного взыскания в виде социальных работ, которые заключаются в выполнении лицом, совершившим административное правонарушение, в свободное от работы или учебы время платных общественно полезных работ, вид которых будут определять органы местного самоуправления.

Ранее министр юстиции Украины Павел Петренко анонсировал, что 6 февраля начнет полноценно функционировать реестр неплательщиков алиментов, задолженность по выплате алиментов которых составляет более 6 месяцев.

Министр заявил, что в этом реестре будут все без исключения лица, которые не платят алименты, вне зависимости от их статуса, должности или пребывания на государственной службы.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря 2017 года Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов (№7277).

4 января президент Петр Порошенко подписал закон об усилении ответственности за неуплату алиментов.