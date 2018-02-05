Финансовый комитет Рады одобрил назначение Смолия на пост главы Нацбанка

16:09, 05 февраля 2018
Финансы
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Финансовый комитет Рады одобрил назначение Смолия на пост главы Нацбанка / фото УНИАН

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Об этом сообщил журналистам первый заместитель главы комитета Михаил Довбенко, комментируя итоги заседания с рассмотрением проектов постановлений Верховной Рады №7500 и №7501, поданных в парламент президентом Петром Порошенко.

«Голосование было положительным», - сказал Довбенко, отмечая, что речь идет о проектах постановлений, внесенных Порошенко.

Сегодня, 5 февраля, глава парламента Андрей Парубий заявил, что Верховная Рада рассмотрит назначение нового главы НБУ после одобрения кандидатуры профильным комитетом и собеседования со всеми фракциями парламента, что возможно до конца февраля.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 18 января предложил уволить с поста главы Национального банка Валерию Гонтареву, которая подала главе государства прошение об отставке, и назначить на ее место Якова Смолия, в настоящее время исполняющего обязанности главы НБУ.

Глава НБУ Валерия Гонтарева после трехлетнего пребывания на посту подала президенту прошение об отставке с 10 мая 2017 года и ушла в длительный отпуск.

С 11 мая 2017 года обязанности главы НБУ исполняет первый замглавы Нацбанка Яков Смолий.

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Теги: #глава Нацбанка#Нацбанк Смолий#назначение Смолия