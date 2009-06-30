Доллар на ММВБ снизился

Средневзвешенный курс доллара к рублю на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ расчетами "завтра" к 11.30 мск вторника сократился на 25 копеек - до 31,04 рубля против 31,29 рубля в понедельник, свидетельствуют данные биржи, сообщает РИА Новости..

Официальный курс доллара к рублю ЦБ РФ соответствует средневзвешенному курсу доллара на торгах ETC расчетами "завтра", который сложится по состоянию на 11.30 мск.