Межбанк открылся ростом котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 7,6920/7,7180 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись до 0,2470/0,2482 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,8365/10,8810 грн./евро.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли до 1,4104/1,4106 долл./евро (в пятницу – 1,4048/1,4050 долл./евро).

В пятницу Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой долларов по курсу 7,61 грн./долл.