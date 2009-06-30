Дальнейшее будущее американского доллара вызывает в последнее время ожесточенные споры экспертов. Некоторые делают ставки на скорую дедолларизацию мировой экономики. Некоторые, наоборот, считают, что отказа от доллара пока не произойдет, и мир еще не один год будет пользоваться этой валютой для совместных расчетов, передает Reuters.

Как бы то ни было, в ближайшие полгода спрос на доллары продолжит расти. Причин для этого несколько: это и ситуация, сложившаяся на мировых кредитных рынках, и масштабные антикризисные планы, предлагаемые ФРС США, и отсутствие уверенности в скором восстановлении мировой экономики.

"Последние три месяца дали инвесторам надежду на скорое восстановление мировой экономики. В итоге мы наблюдали стремительный рост фондовых рынков и снижение курса доллара", - отмечает глава FX Concepts Джон Тейлор. Однако, по его словам, рост рынков – временное явление. "Нельзя забывать, что доллар все еще остается основной мировой валютой, и любое изменение его курса будет влиять на рынки", - добавляет эксперт.

С этим утверждением трудно не согласиться: dollar index, отражающий изменения курса американского доллара относительно корзины шести ведущих мировых валют, упал в мае на 6,6%. При этом за истекший период с.г. снижение этого индекса составило 0,9%. Для сравнения: по итогам прошлого года долларовый индекс вырос на 6%. В последние месяцы для снижения курса доллара есть лишь одна причина – вера в скорое восстановление мировой экономики. Однако дефицит долларов критичен для мирового валютного рынка. Следовательно, вскоре спрос на валюту США вновь начнет расти, добавляют эксперты.

Отметим, что сегодня в начале европейских валютных торгов доллар слегка понизился к евро и иене на фоне надежд на скорое восстановление мировой экономики. Британский фунт стерлингов при этом подрос до 8-месячного максимума по отношению к доллару (1,6715 долл./фунт). Евро укрепился на 0,3% до 1,4126 долл./евро.

В Азии долларовый индекс на закрытии понизился на 0,4% до 79,502 пункта. По отношению к иене доллар упал на 0,5% - до 95,61 иены. Японские экспортеры при этом сегодня продавали доллары и другие иностранные валюты в рамках репатриации средств в последний день месяца, квартала и полугодия. Доллар упал до 95,66 иены, после чего смог восстановиться до 95,84 иены.

Свою роль играет и тот факт, что благодаря масштабным антикризисным планам золотовалютные резервы многих стран существенно понизились. В итоге им рано или поздно все же придется их пополнять, что вновь спровоцирует рост спроса на доллары и удорожание американской валюты. По данным МВФ, по состоянию на конец 2008г. мировые золотовалютные резервы сократились до 6,7 трлн долл. При этом в конце II квартала 2008г. этот показатель составлял 7 трлн долл.

По оценкам аналитиков Международного валютного фонда, в этом году сокращение валютных резервов продолжится, поскольку мировым ЦБ не остается ничего иного, кроме как брать средства на поддержку своих экономик из золотовалютных резервов. Масла в огонь подливает и сокращение мировой торговли: в итоге прибыли от экспорта начинают снижаться, а вместе с ними снижаются и валютные запасы. Сложившаяся ситуация также окажет поддержку валюте США, добавляют участники рынка.

Аналитики говорят и о том, что удорожание доллара продолжится до тех пор, пока не оттают мировые кредитные рынки. "По данным ФРС США, ситуация на кредитных рынках не только не улучшилась, но даже, кажется, ухудшилась", - считает президент Weiss Research Мартин Вайс. Вторят эксперту и другие аналитики: по их словам, восстановление мировой экономики начнется лишь тогда, когда банки вновь начнут выдавать кредиты. "Необходимо, чтобы ожил рынок кредитования. Пока банки просто боятся давать займы", - говорит валютный стратег Westpac Ричарж Франулович. При этом эксперт добавляет, что сейчас доллар слегка недооценен, но вскоре "инвесторы вновь начнут забирать свои деньги из рискованных активов, что в конечном итоге спровоцирует резкое удорожание доллара".