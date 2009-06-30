Fitch: ситуации в экономике России улучшается

Международное рейтинговое агентство Fitch отмечает улучшение ситуации в экономике России, но считает, что менять прогноз ее рейтинга на "стабильный" с "негативного" пока рано, сказал на конференции в Москве старший директор Fitch Эдвард Паркер, передает Рейтер..

"Мы видим повышение с марта некоторых экономических показателей. Это связано с завершением девальвации рубля, что помогло РФ сбалансировать экономику, а частному сектору - справиться с возникшими во время кризиса проблемами. Сказалось и некоторое повышение цен на нефть. Значит ли это, что кризис закончился? Мы считаем, что немного рано менять прогноз РФ с "негативного" на "стабильный", - сказал он.

Рейтинг России по версии Fitch находится на уровне "ВВВ".

По словам Паркера, Fitch отмечает сильную зависимость РФ от ситуации на глобальных рынках, однако сейчас страна лучше переносит негативные моменты, чем в 1998 году.

"РФ вполне пригодна для инвесторов и не упадет в ту пропасть, в которую упала в 1998 году", - сказал он.

Паркер допустил гипотетическую возможность возникновения новых проблем в экономике РФ в случае падения цен на нефть и затруднений в доступе на внешние рынке капитала, которые могут привести к трудностям в банковском секторе и углубить рецессию.

"Если это произойдет, нам придется снова снизить рейтинг РФ, но если мы увидим, что РФ благополучно выходит из кризиса, мы снова повысим рейтинг", - сказал Паркер.

В то же время, он считает, что инфляция в РФ в этом году будет впервые за несколько лет ниже официального прогноза - 11 процентов при "плановых" 13 процентах, а в 2010 году опустится до однозначного показателя.