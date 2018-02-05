МММ напомнила о себе: Минфин предупредил украинцев о новом мошенничестве

В последнее время граждане получают звонки с предложением компенсации от Минфина за участие в пирамиде при условии уплаты «налога».

Информация о выплатах за счет государства акционерам рухнувшей в 2012 году финансовой пирамиды «МММ» не соответствует действительности и распространяется мошенниками.

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Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины, по информации которого в последнее время граждане получают звонки с предложением получить от Минфина компенсацию за участие в пирамиде при условии уплаты «налога».

«Поскольку в соответствии со статьей 152 Гражданского кодекса Украины акционерное общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам, а также учитывая то, что государство не брало на себя обязательств по осуществлению любых выплат акционерам «МММ», информация об осуществлении указанных выплат Минфином является неправдивой», - отметили в министерстве.

Минфин рекомендовал в случае поступления соответствующих звонков обращаться в правоохранительные органы.

Как сообщал УНИАН, осенью 2011 года в Киеве и регионах Украины начали появляться ярко-оранжевые билборды, растяжки и надписи на тротуарах, рекламирующие финансовую пирамиду «МММ-2011». Организатором пирамиды выступил Сергей Мавроди, основатель подобного общества в России в 1990-х годах. Тогда «МММ» собирала вклады населения, обещая высокие проценты от прибыли. Выплаты осуществлялись исключительно за счет средств, вносимых новыми участниками пирамиды. Но вскоре организация прекратила свою деятельность, не вернув вклады более 10 млн человек.

Участники МММ-2011 в Украине утверждали, что основные принципы работы пирамиды остались теми же, что и 17 лет назад. Тем не менее, украинцы активно вкладывали в пирамиду.

В мае 2012 года пирамида рухнула, несмотря на все сообщения ее руководителей о несостоятельности таких сообщений.