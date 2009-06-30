НБУ: долларизация украинской экономики превышает 30%

Долларизация только официальной части украинской экономики на сегодняшний день превышает 30%. Об этом заявил глава НБУ Владимир Стельмах в интервью Зеркалу недели.

«За предыдущие полгода в тень ушло около 7 млрд. долл. Сколько валюты находится под подушками граждан — мы можем только предполагать», - отметил Стельмах.

Банкир обратил внимание, что практически весь рынок жилья, как первичный, так и вторичный, был фактически полностью построен на валютной основе. «Когда покупалась и продавалась недвижимость, только в счетах указывалась сумма в гривне, причем заниженная в несколько раз, потому что никто не хотел платить лишние отчисления. А все основные расчеты проводились чаще всего в валюте. Ведь там оборот валюты шел огромный, как и на рынке земли, цены из-за дефицита жилья росли как на дрожжах, причем их еще больше подстегивали валютные банковские кредиты», - добавил Стельмах.

По словам главы НБУ, он приветствует принятый Верховной Радой запрет на валютное кредитование, поскольку его наращивание стало одной из главных причин возникших в финансовом секторе серьезнейших дисбалансов.

«О существовании соответствующих серьезнейших рисков Национальный банк предупреждал банкиров и население в последние годы неоднократно. Многие банкиры не вняли этим предупреждениям, годами отстаивая свое право на безусловное расширение валютного кредитования. Поэтому, повторюсь, ответственность за эти валютные дисбалансы должны нести и сами банки», - подытожил Стельмах.