1 млрд. грн. из фонда охраны природы потратили не по назначению

Счетная палата Украины заявляет о нецелевом использовании в 2007-2008 годах 0,951 млрд. грн. средств Государственного фонда охраны природной окружающей среды.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-релизе Счетной палаты по результатам проведения аудита полноты формирования, эффективности управления и использования средств Государственного фонда охраны окружающей среды.

«…Из более чем 1 млрд. 373 млн. грн. ассигнований фонда (2007 год – почти 579 млн. грн., 2008 год – почти 795 млн. грн.) целевое распределение средств в этот период было обеспечено лишь относительно расходов Минприроды в сумме свыше 405 млн. грн., или 29% от его общего объема. Остальные средства – почти 951 млн. грн. направлены на покрытие расходов бюджетных программ, финансирование которых проводилось по другим источникам поступлений», – сказано в пресс-релизе.

При этом в Счетной палате отмечают, что распределение средств фонда осуществляло Министерство финансов, а не правительство, как это предусмотрено законодательством, а «Министерство охраны окружающей природной среды… не принимает участия в прогнозировании поступлений средств от сбора за загрязнение и фактически потеряло управление средствами фонда».

«Как следствие, результативные показатели бюджетных программ, которые выполнялись как Минприроды, так и другими главными распорядителями средств Государственного фонда охраны окружающей природной среды, на протяжении 2007-2008 годов не выполнены. Цели бюджетного финансирования не достигнуты, а реализованные мероприятия – неэффективны», – говорится в пресс-релизе.