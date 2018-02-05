Смолий рассказал о кадровых перестановках в случае его назначения на пост главы НБУ

Профильный комитет Рады поддержал назначение Смолия на пост главы НБУ.

Яков Смолий в случае его назначения Верховной Радой Украины на пост главы Национального банка не планирует существенных кадровых перестановок в составе правления НБУ.

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«Существенные кадровые изменения не предусматриваются. У нас будет одна вакансия заместителя главы, который отвечает за расчетные операции. Кандидатура будет отобрана на конкурсной основе», - процитировали Смолия в пресс-службе НБУ.

Сегодня, 5 февраля, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности решил рекомендовать парламенту освободить Валерию Гонтареву от должности главы НБУ и назначить на этот пост Якова Смолия, в настоящее время исполняющего обязанности главы регулятора.

Как заявил глава парламента Андрей Парубий, Верховная Рада рассмотрит назначение нового главы НБУ после одобрения кандидатуры профильным комитетом и собеседования со всеми фракциями парламента, что возможно до конца февраля.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 18 января предложил уволить с поста главы Национального банка Валерию Гонтареву, которая подала главе государства прошение об отставке, и назначить на ее место Якова Смолия, в настоящее время исполняющего обязанности главы НБУ.

Глава НБУ Гонтарева после трехлетнего пребывания на посту подала президенту прошение об отставке с 10 мая 2017 года и ушла в длительный отпуск.

С 11 мая 2017 года обязанности главы НБУ исполняет первый замглавы Нацбанка Яков Смолий.

До увольнения действующая глава НБУ должна отчитаться перед Верховной Радой Украины.