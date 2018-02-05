Валютные качели: гривня укрепилась к доллару на 14 копеек

Котировки гривни на межбанке к закрытию торгов установились на уровне 27,70/27,73 грн/долл.

В понедельник, 5 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,70/27,73 грн/долл.

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Об этом сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, отметив, что текущие котировки гривни к доллару выше на 14 копеек по сравнению с уровнем открытия сегодняшних торгов.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 34,37/34,39 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4934/0,4943 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,7424 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 460 сделок на сумму 256,12 млн долл.