Касьянов: "кремлевский список" начал действовать – иностранные банки просят его фигурантов закрыть счета

Также одного из фигурантов попросили забрать сына из швейцарской школы на обучение в Россию.

Иностранные банки просят россиян из так называемого «кремлевского доклада» закрыть у них свои счета, сообщил российский политик Михаил Касьянов.

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Об этом лидер «Партии народной свободы» написал на своей странице в Facebook.

«Прошло только два рабочих дня, но уже НЕсанкционный список начинает работать. То, что уже знаю: три его фигуранта получили просьбу от уважаемых зарубежных банков закрыть свои счета», – заявил Касьянов.

"Одного даже попросили забрать сына из швейцарской школы на обучение в Россию", – добавил он.

В комментариях к его посту экс-депутат Государственной Думы РФ, оппозиционер Дмитрий Гудков написал: «Да, подтверждаю».

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов США представило так называемый «кремлевский доклад» - список приближенных к президенту РФ Владимиру Путину лиц, против которых могут быть применены санкции. В списке - 210 человек. Среди них все члены правительства России, сотрудники администрации Путина, «другие высокопоставленные политические лидеры» и олигархи.

В Минфине США разъяснили, что обнародованный «кремлевский доклад» не является санкционным списком.

В то же время министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что администрация президента США Дональда Трампа введет финансовые санкции в отношении десятков состоятельных россиян через два-три месяца, несмотря на отказ Трампа сделать это в отведенный Конгрессом срок.