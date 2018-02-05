Возвращаем долги: Украина выплатила МВФ $375 миллионов
Украина заплатила в пользу ключевого кредитора Международного валютного фонда очередной платеж по основной сумме кредита в рамках программы stand-by 2014 года на 375 млн долл.
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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.
По информации регулятора, завтра, 6 февраля, Украина оплатит в пользу МВФ еще 87 млн долл. в качестве процентов по программе stand-by 2014 года и по реализуемой в настоящее время программе расширенного финансирования EFF.
Ранее в НБУ заявили, что в текущем году Украине предстоит выплатить по внешним валютным долгам 7,4 млрд долл., что, однако, не приведет к сокращению международных резервов за счет ожидаемых поступлений валюты от МВФ и других международных партнеров, размещения еврооблигаций и покупки валюты на межбанковском рынке.
Как сообщал УНИАН, Украина и МВФ с апреля 2014 года реализовывали двухлетнюю программу stand-by объемом 17 млрд долл., в рамках которой наша страна получила два кредитных транша объемом 4,6 млрд долл.
В марте 2015 года МВФ одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл., в рамках которой наша страна получила четыре транша на 8,7 млрд долл. Срок программы истекает в марте 2019 года.
Международные резервы Украины на 1 января 2018 года составили 18,808 млрд долл., что на 21% выше показателя на 1 января 2017 года.
Национальный банк прогнозирует рост международных резервов Украины на конец 2018 года до 20,5 млрд долл.