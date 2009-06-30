В Украине появится “дочка” Deutsche Bank

Национальный банк Украины 25 июня 2009 года зарегистрировал ОАО "Дойче Банк ДБУ", дочку Deutsche Bank (Германия).

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацбанка.

"Дойче Банк ДБУ" зарестрирован в Киеве по адресу: ул. Мазепы, 40.

Ориентация - на корпоративный сектор "Дойче Банк ДБУ" в своей работе будет ориентироваться на корпоративный сектор.

«Deutsche Bank является в большей степени corporate investment bank и ритейлом занимается достаточно ограниченно, поэтому на Украине это будет корпоративный банк», - сказал в интервью УНИАН председатель правления ОАО "Дойче Банк ДБУ" Константин СЕРЕГИН.

При этом он отметил, что на данном этапе, учитывая экономическую ситуацию в Украине и в мире, банк намерен проводить свою деятельность в только Киеве, и развитие филиальной сети пока не предвидится.

К.СЕРЕГИН сообщил, что банк зарегистрирован с уставным капиталом 222,666 млн. грн. До конца июля финансовое учреждение намерено подать документы на получение банковской лицензии и начать операционную деятельность в четвертом квартале т.г.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 июня 2009 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 184 банка