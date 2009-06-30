Елизавета II может разориться уже к 2012 г.

Елизавета II рискует разориться уже к 2012 г. без экстренного увеличения парламентом выплат на содержание британского королевского двора. Об этом предупредили управляющие бюджетом монарха Соединенного Королевства.

Таким образом, отмечает британская телекомпания Sky News, Елизавета II рискует встретить банкротом бриллиантовый юбилей своего правления - в 2012 г. исполнится 60 лет ее нахождения на престоле. Юбилей коронации Елизаветы II будет отмечаться годом позже - в 2013 г.

Сейчас королева получает ежегодно от парламента по цивильному листу 7,9 млн. фунтов стерлингов /около 13 млн. долл./ на содержание своего двора, включая ремонт многочисленных дворцов и замков.

Традиционно размер выплат по цивильному листу пересматривается в Великобритании каждые 10 лет. Однако по истечении данного срока в 2000 г. тогдашний лейбористский премьер Тони Блэр отказался увеличивать выплаты и заморозил их на существовавшем уровне. С тех пор Елизавета II продолжает получать сумму, установленную еще в 1990 г.

Этих денег, по словам королевских финансовых управляющих, уже не хватает для того, чтобы поддерживать нормальную работу британской монархии. В результате уже через три года британскому двору грозит финансовый крах.

Личное состояние Елизаветы II достигает, согласно местным оценкам, составляет 240 млн. фунтов стерлингов без учета королевских художественных коллекций. Однако, эти деньги являются личным достоянием монарха и не используются на поддержание работы двора, передает ПРАЙМ-ТАСС.