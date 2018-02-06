Курс биткоина упал ниже 7 тысяч долларов

К 22:00 по киевскому времени стоимость криптовалюты снизилась до дневного минимума - 6 587 долларов.

Курс биткоина 5 февраля опустился ниже семи тысяч долларов.

Об этом свидетельствуют данные сервиса CoinDesk, отслеживающего стоимость криптовалюты на разных биржах.

Читайте такжеБиткоин падает на новостях о планах регулирования криптовалют

Утром 5 февраля курс биткоина превышал восемь тысяч долларов.

К 22:00 по киевскому времени (20:00 UTC) стоимость криптовалюты снизилась до дневного минимума - 6 587 долларов.

К полуночи курс снова немного вырос; по состоянию на 00:49 по киевскому времени он составлял 6 902 доллара.

Ранее УНИАН сообщал, что Bank of America и JPMorgan Chase начали отклонять платежи за криптовалюту, осуществляемые при помощи их кредитных карт. В банках обеспокоены тем, что клиенты покупают больше криптовалюты, чем могут себе позволить.