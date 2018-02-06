Курс биткоина упал ниже 7 тысяч долларов
01:01, 06 февраля 2018
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К 22:00 по киевскому времени стоимость криптовалюты снизилась до дневного минимума - 6 587 долларов.
Иллюстрация / REUTERS
Курс биткоина 5 февраля опустился ниже семи тысяч долларов.
Об этом свидетельствуют данные сервиса CoinDesk, отслеживающего стоимость криптовалюты на разных биржах.
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Утром 5 февраля курс биткоина превышал восемь тысяч долларов.
К 22:00 по киевскому времени (20:00 UTC) стоимость криптовалюты снизилась до дневного минимума - 6 587 долларов.
К полуночи курс снова немного вырос; по состоянию на 00:49 по киевскому времени он составлял 6 902 доллара.
Ранее УНИАН сообщал, что Bank of America и JPMorgan Chase начали отклонять платежи за криптовалюту, осуществляемые при помощи их кредитных карт. В банках обеспокоены тем, что клиенты покупают больше криптовалюты, чем могут себе позволить.
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