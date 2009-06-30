Эксперт: Банк России может снизить ключевые ставки еще на 1,5 п.п.

Центробанк России может снизить ставку рефинансирования и ключевые процентные ставки денежного рынка еще на полтора процентных пункта без ущерба для экономики, сообщил заместитель директора департамента операций на финансовых рынках ЦБ Георгий Гамбаров на конференции «Облигационный рынок России. Перезагрузка 2009» во вторник.

«Мы уже три раза снижали ставки на половину процентного пункта. Думаю, что можно еще снизить на полтора процентных пункта без большого риска», – сказал он.

Он также добавил, что в настоящее время в ЦБ дискутируется вопрос о том, какими темпами снижать ставки - «по 0,25 почаще или 0,5 процентных пункта - пореже», сообщает Газета.Ру