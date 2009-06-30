Банк России снизил курс доллара

Официальный курс доллара, установленный Центробанком России с 1 июля, снизился на 25,19 копейки по сравнению с курсом 30 июня, свидетельствуют данные Банка России, сообщает РИА Новости..

С 1 июля курс американской валюты определен ЦБ на уровне 31,0385 рубля.

Официальный курс евро вырос с 1 июля на 3,21 копейки - до 43,8512 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам во вторник, составляет 36,80 рубля против 36,92 рубля в понедельник.

С 23 января Банк России объявил о завершении управляемой девальвации рубля и зафиксировал границы бивалютного коридора на уровне 26 рублей - 41 рубль. С ноября, когда было принято решение о "плавном" ослаблении национальной валюты, рубль подешевел к бивалютной корзине примерно на 30% (с 30,4 рубля).