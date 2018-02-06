Почем сегодня валюта: Нацбанк укрепил официальную гривню

Официальный курс НБУ на 6 февраля: 100 USD – 2774.2448 грн; 100 EUR – 3451.1605 грн; 10 RUR – 4.8991 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 6 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2774.2448 (5 февраля – 2788.7139)

100 EUR – 3451.1605 (5 февраля – 3483.6614)

10 RUR – 4.8991 (5 февраля – 4.9762)

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 5 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,70/27,73 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 34,37/34,39 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4934/0,4943 грн/рубль.