Почем сегодня валюта: Нацбанк укрепил официальную гривню
08:57, 06 февраля 2018Финансы
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Официальный курс НБУ на 6 февраля: 100 USD – 2774.2448 грн; 100 EUR – 3451.1605 грн; 10 RUR – 4.8991 грн.
Нацбанк укрепил гривню / фото УНИАН
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 6 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 2774.2448 (5 февраля – 2788.7139)
100 EUR – 3451.1605 (5 февраля – 3483.6614)
10 RUR – 4.8991 (5 февраля – 4.9762)
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 5 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,70/27,73 грн/долл.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 34,37/34,39 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4934/0,4943 грн/рубль.
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