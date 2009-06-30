Western Union введет с 15 июля новые тарифы на переводы

Western Union, один из лидеров в сфере денежных переводов без открытия банковского счета, начинает с 15 июля 2009 г осуществлять денежные переводы во все страны ближнего зарубежья по новым тарифам, говорится в пресс-релизе компании, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Western Union, в рамках глобальной клиенто-ориентированной бизнес стратегии, пересматривает тарифы на денежные переводы из России во все страны ближнего зарубежья, упростив структуру тарифной сетки. К странам ближнего зарубежья относятся: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина

Новые тарифы учитывают изменившиеся на фоне сложной макроэкономической ситуации потребности клиентов Western Union в России. С введением новых тарифов наиболее востребованные диапазоны сумм денежных переводов становятся доступнее.

По словам регионального вице-президента компании Western Union в странах Восточной Европы и СНГ Джонатана Кнауса, на протяжении последних месяцев наблюдалось постепенное сокращение средней суммы, отправляемой в страны ближнего зарубежья, что было обусловлено продолжающимся общемировым спадом в экономике. Об этом говорит и статистика Центрального Банка России, который в первом квартале 2009 г зафиксировал снижение средней суммы денежного перевода из России в СНГ до 418 долл. "В этой связи мы приняли решение пересмотреть наши тарифы, которые в большей степени отвечает текущим потребностям клиентов, – добавил Д.Кнаус.

Ранее на направлении Россия - ближнее зарубежье действовало три тарифные сетки с разным количеством диапазонов сумм переводов. Новая сетка охватывает все страны ближнего зарубежья и предусматривает единую для всех направлений и упрощенную структуру диапазонов сумм переводов – семь диапазонов в отличие от ранее действовавших двенадцати, например, в коридоре Россия-Узбекистан. При этом плата за перевод, как и прежде, удерживается единожды: ее вносит отправитель.

Новая тарифная сетка, как в рублях, так и в долларах, предусматривает значительное снижение платы за перевод главным образом из России в Белоруссию, Казахстан, Молдавию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Теперь стоимость перевода 5 тыс руб в эти страны составит 150 руб, вместо 250, а стоимость перевода 25 тыс руб – 600 руб вместо 800 руб ранее.

Компания Western вместе с системами денежных переводов под торговыми марками Vigo и Orlandi Valuta предлагает потребителям быстрый и надежный способ отправлять и получать денежные переводы и осуществлять платежи по всему миру. Глобальная сеть Western Union насчитывает более 375 тыс пунктов обслуживания клиентов в более чем 200 странах и территориях мира.