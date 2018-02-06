Фонд гарантирования продлил ликвидацию двух банков

09:03, 06 февраля 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Как сообщается на сайте Фонда, ликвидация банков продлевается на 1 год - до 26 февраля 2019 года в «БГ Банке» и до 1 марта 2019 года – в банке «Камбио».

Справка УНИАН. В управлении Фонда гарантирования вкладов физлиц находятся активы свыше 90 банков на 450 млрд грн по балансовой стоимости, однако их оценочная стоимость составляет всего 100 млрд грн по причине низкого качества активов, представленных преимущественно проблемными кредитами.

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Теги: #банки-банкроты#ликвидация банков