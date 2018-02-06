Фонд гарантирования продлил ликвидацию двух банков

В управлении Фонда находятся активы свыше 90 банков на 450 млрд грн по балансовой стоимости.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил сроки ликвидации банков «БГ Банк» и «Камбио».

Как сообщается на сайте Фонда, ликвидация банков продлевается на 1 год - до 26 февраля 2019 года в «БГ Банке» и до 1 марта 2019 года – в банке «Камбио».

Справка УНИАН. В управлении Фонда гарантирования вкладов физлиц находятся активы свыше 90 банков на 450 млрд грн по балансовой стоимости, однако их оценочная стоимость составляет всего 100 млрд грн по причине низкого качества активов, представленных преимущественно проблемными кредитами.