Криптопад продолжается: курс биткоина опускался ниже $6 тысяч

Позднее стоимость криптовалюты немного выросла.

Стоимость биткоина в ходе торгов во вторник опустилась ниже $6 тысяч.

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Согласно данным Coindesk, по состоянию на 7.12 по киевскому времени, стоимость криптовалюты составила $5 995 за единицу.

К 7.41 стоимость биткоина увеличилась до $6 601, однако впоследствии цена криптовалюты снова перешла к снижению.

По состоянию на 8.25, стоимость биткоина снизилась до $6 170 за единицу.

Ранее УНИАН сообщал, что Bank of America и JPMorgan Chase начали отклонять платежи за криптовалюту, осуществляемые при помощи их кредитных карт. В банках обеспокоены тем, что клиенты покупают больше криптовалюты, чем могут себе позволить.