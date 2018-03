Банки Европы ужесточили контроль за счетами россиян

Из-за этого средства тысяч состоятельных россиян могут оказаться заблокированными.

Европейские банки в ходе подготовки к обмену налоговой информацией по стандартам ОЭСР cтали детально проверять счета нерезидентов и запрашивать дополнительные документы, предоставлять которые у клиента не было необходимости при открытии счета.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на нескольких зарубежных банкиров и юристов.

В ряде случаев проведение проверок приводит к ограничению права клиента распоряжаться денежными средствами. По словам источника в швейцарском банке из топ-5, тысячи россиян могут оказаться под угрозой блокировки своих зарубежных счетов «по причине создания видимости смены налогового резидентства».

Глобальный обмен финансовой информацией в рамках единого стандарта автоматического обмена налоговой информацией (Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information) ОЭСР проходит в два этапа в зависимости от юрисдикции. Первый (для стран, принимавших непосредственное участие в разработке соглашения и стандартов, таких более 100) завершился 30 сентября 2017 года.

Второй этап, куда попала и Россия, завершится 30 сентября 2018 года. Обмен предполагает, что финансовые институты предоставляют информацию о финансовых счетах нерезидентов налоговому органу своей страны, а тот передает данные налоговикам присоединившихся государств.

В связи с запуском международного обмена информацией для борьбы с трансграничными схемами уклонения от налогов европейские банки стали обновлять сведения о клиентах, чтобы избежать репутационных рисков, говорит руководитель практики «Международное право и налоги» компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Яна Семеняка.

По ее словам, крупные банки давно находятся под пристальным вниманием контролирующих органов, так как там держат средства в том числе фигуранты «кремлевского списка», опубликованного Минфином США. Сейчас практика ужесточения требований к клиентам распространилась и на мелкие банки, где раньше могли открыть счет нерезиденту по одному паспорту, поясняет Семеняка.

По словам банкиров, есть два ключевых момента, на которые иностранные банки обращают пристальное внимание. Первый — источник происхождения денежных средств. В связи с этим банки запрашивают справки о доходах, чтобы убедиться, что заработанные клиентом средства сопоставимы с суммами, хранящимися на счете в банке. Если клиент не может предоставить документальное обоснование источника происхождения денежных средств, банки могут действовать по двум сценариям: ограничить операции на списание средств или установить повышенную комиссию за обслуживание счета.

Второй определяющий фактор при проверке иностранного банка — подтверждение налогового резидентства. Россия с 2018 года начнет получать информацию о зарубежных активах своих резидентов. Как ранее писал РБК, состоятельные россияне в 2017 году массово меняли налоговое резидентство, чтобы скрыть информацию о своих банковских счетах за рубежом от налоговых органов.

Однако, по оценкам компании Smartgen, после того как Россия присоединилась к договору об автоматическом обмене налоговой информацией с многими странами в декабре прошлого года (73 государства будут предоставлять информацию о счетах российских юридических и физических лиц), европейские банки стали с особой осторожностью оценивать налоговый статус своих клиентов.