В 2008 г. украинцы задекларировали на 8,1 млрд. грн. доходов меньше

В 2008 году сумма задекларированных доходов украинцев составила 22,1 млрд. грн., что на 8,1 млрд. грн. меньше по сравнению с 2007 г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил заместитель председателя Государственной налоговой администрации Украины Сергей ЛЕКАРЬ во время брифинга, посвященного итогам декларационной кампании за 2008 г.

В то же время, по его словам, количество граждан, которые подали декларации о доходах, полученных в прошлом году, увеличилось на 16 тыс. лиц и составило 541,6 тыс. граждан.

Как отметил С.ЛЕКАРЬ, из-за кризиса сумма доходов, которые декларируют украинцы, перераспределилась – на сегодня доходы богатых украинцев уменьшаются. В частности, заместитель председателя ГНАУ сообщил, что в 2008 г. сумма самой большой чистой прибыли, которая была задекларирована, составила более 600 млн. грн., миллиардеров в Украине по итогам декларационной кампании нет.

По итогам 2008 г. в Украине насчитывается 7 423 миллионера, то есть граждан, сумма чистого дохода которых превысила 1 млн. грн., что на 21 меньше по сравнению с 2007 г.