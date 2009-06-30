Внешний долг банка «Надра» реструктуризируют 7 стран

Экспортные кредитные агентства семи стран поддерживают реструктуризацию внешней задолженности банка «Надра». Об этом говорится в пресс-релизе банка, переданном агентству УНИАН.

Согласно предоставленной информации, 15 июня банк направил предложения о реструктуризации внешней задолженности в экспортные кредитные агентства Бельгии, Венгрии, Германии, Дании, Италии, Нидерландов и США, страховки которых покрывают более 25% внешней балансовой задолженности банка по торговому финансированию.

Как сообщалось ранее, временный администратор банка «Надра» Валентина ЖУКОВСКАЯ заявила, что сумма привлеченного банком торгового финансирования составляет около 378 млн. долл.

Банк «Надра» находится в списке банков, которые планируется рекапитализировать при участии государства. Одним из обязательных условий ее проведения является реструктуризация внешней задолженности банка.

Банк "Надра" начал свою деятельность 26 октября 1993 года.

Активы банка на 1 января 2009 года составляли 30 млрд. 547 млн. 480 тыс. грн., обязательства – 28 млрд. 709 млн. 12 тыс. грн., собственный капитал – 1 млрд. 838 млн. 468 тыс. грн., уставный капитал - 390,363 млн. грн.

Чистая прибыль ОАО КБ «Надра» в 2008 году уменьшилась в 13,5 раза, по сравнению с 2007 годом, и на 1 января т.г. составила 25,857 млн. грн.

По данным банка, на 1 января 2009 г. его основными акционерами являлись: Novartik Trading Limited (Кипр), прямое участие – 60,9967%, Manmade Enterprises Limited (Кипр), прямое участие – 30,7406%.

С 10 февраля т.г. Национальный банк Украины ввел временную администрацию в банке «Надра» сроком на один год. Также для восстановления финансового состояния банка введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на шесть месяцев.