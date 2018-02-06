Гривня значительно укрепилась

Котировки гривни на межбанке к середине торгов установились на уровне 27,45/27,48 грн/долл. По сравнению с открытием торгов гривня укрепилась к доллару на 25 копеек.

Во вторник, 6 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,45/27,48 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня укрепилась к доллару на 25 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 34,15/34,20 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4902/0,4912 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 27,4977 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 268 сделок на сумму 141,18 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 5 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,70/27,73 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 34,37/34,39 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4934/0,4943 грн/рубль.