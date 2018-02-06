Зимний криптопад: почему дешевеет биткоин

13:10, 06 февраля 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Вместе с падением курса биткоина также продолжают дешеветь и другие криптовалюти, в частности Ethereum, Litecoin и Ripple. Согласно данным Bloomberg, американские регуляторы планируют обратиться к Конгрессу с предложением взять под контроль платформы для торговли криптовалютами, передает «Немецкая волна».

С декабря 2017 года, когда биткоин находился на пике своей стоимости и оценивался в почти 20 тысяч долларов, цифровая валюта непрерывно падает в цене. Среди причин, по которым это происходит, аналитики называют сообщения из Китая об ограничениях для биткоинов в стране, запрет на использование кредитных карточек для покупки биткоинов британскими и американскими банками и общие условия, которые вводят правительства стран с целью регулирования рынка криптовалют.

Об опасности инвестиций в биткоины заявил в понедельник в стенах Европарламента и председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги. По его словам, криптовалюта является спекулятивным активом, покупка которой сопровождается большими рисками. Сейчас в ЕЦБ работают на анализом связанных с биткоином рисков, подчеркнул он.

Нынешнее резкое падение курса биткоина является не первым за девятилетнюю историю его существования. В 2011-м году он обвалился в стоимости почти на сто процентов в течение пяти месяцев, а с ноября 2014-го по январь 2015-го года курс криптовалюти обвалился более чем на 50 процентов.

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Теги: #стоимость биткоина#криптопад