Принятие законопроекта об ООО улучшит бизнес-климат и будет способствовать привлечению иностранных инвестиций - нардеп

Нардеп Андрей Иванчук считает, что этот законопроект позволит осуществить прорыв в отношениях с малым и средним бизнесом.

Принятие законопроекта об обществах с дополнительной и ограниченной ответственностью (№4666) позволит осуществить прорыв в отношениях с малым и средним бизнесом.

Об этом заявил председатель Комитета по вопросам экономической политики, заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Андрей Иванчук, презентуя законопроект.

Как известно, еще в мае прошлого года парламент отправил данный законопроект на повторное второе чтение, фактически затормозив реформу корпоративного управления в обществах с ограниченной ответственностью на неопределенный срок. Следовательно, на сегодня законодательство относительно этой формы обществ регулируется законом о хозяйственных обществах, Гражданским и Хозяйственным кодексами.

По словам Иванчука, именно поэтому Комитет по вопросам экономической политики проделал огромную работу, чтобы бизнес получил качественное европейское законодательство.

"К законопроекту поступило 503 поправки, 360 из которых учтены. Я очень благодарен всем авторам законодательной инициативы за то внимание, которое они уделили законопроекту", - сказал он.

"Во время моей встречи со всеми фракциями и группами парламента мы обсуждали уже финальные линии, такие противоречивые вещи, и по всем вопросам достигли согласия. Поэтому я хотел бы заявить под стенограмму о том, о чем мы договорились - чтобы оно было учтено в теле законопроекта", - добавил представитель "Народного фронта".

"В связи с тем, что я являюсь автором законопроекта, было бы некорректно, если бы я не поблагодарил всех, кто приобщился к написанию данного законопроекта. Я хотел бы особенно поблагодарить Валентину Ивановну Данишевскую, которая сейчас является Председателем Верховного Суда, а на время написания законопроекта была руководителем центра коммерческого права, офис Национального инвестиционного совета, Национальную комиссию по ценным бумагам, МЭРТ, Минюст, ЕБРР, все топовые юридические компании в Украине и всех народных депутатов, которые сделали значительную работу, чтобы этот законопроект родился. Комитет просит поддержать во втором чтении и в целом", - резюмировал Иванчук.

Принятие законопроекта позволит значительно улучшить бизнес-климат, будет способствовать привлечению прямых иностранных инвестиций и заложит предпосылки для создания новых и развития существующих предприятий. Также все участники будут обеспечены эффективными механизмами предотвращения и разрешения корпоративных конфликтов и смогут устранить разбалансированы правовые конструкции, которые сейчас существуют.